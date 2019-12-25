Петербургский прокурор проведет прием граждан в Выборгском районе

О своем визите просят сообщить до 4 октября.

У жителей Выборгского района будет возможность лично пообщаться с прокурором Петербурга Виктором Мельником. В этот четверг, 6 октября, он проведет личный прием граждан на Лесном проспекте, 20, корпус 12.

Прием продлится с 09:30 до 11:00. Сообщить о своем визите нужно заранее по телефону дежурного прокурора 8(812)315-48-53 до 12:00 4 октября 2022 года. Кроме того, граждан просят подготовить письменное заявление.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура требует признать движение "Весна" экстремистским.

Фото: официальный сайт прокуратуры Петербурга