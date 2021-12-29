Прокурор Петербурга поздравил коллег с Днем работника прокуратуры

В этом году праздник юбилейный: институт прокурорского надзора учрежден в России ровно 300 лет назад в Санкт-Петербурге.

В среду, 12 января, Петербург отмечает День работника прокуратуры России. С праздником специалистов поздравил прокурор города Виктор Мельник.

В этом году институту прокурорского надзора исполняется 300 лет. Мельник отметил, что прокуратура города и области имеет богатую историю, а ее судьба тесно связана с жизнью страны.

В настоящее время в прокуратуре города действует система надзора, основанная на фундаментальном анализе состояния законности. Эта система обеспечивает своевременное реагирование на нарушения закона, а также их предупреждение, четкую координацию работы органов власти и правоохранительных органов. О доверии к прокуратуре Санкт-Петербурга красноречиво свидетельствуют многочисленные обращения, ежегодно поступающие к нам. Касаются они практически всех сфер жизни города. Виктор Мельник

Прокурор убежден, что основой успеха прокуратуры является ее дружный, сплоченный коллектив, объединяющий замечательных и неравнодушных людей. Профессионалы имеют обширные знания, опыт, психологическую устойчивость, умеют работать с информацией, быстро принимать решения в самых непростых ситуациях.

Отдельную благодарность Мельник выразил ветеранам, которые самоотверженным трудом привнесли в работу методы и принципы, без которых невозможно представить прокуратуру, а также пожелал им крепкого здоровья.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга