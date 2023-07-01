Прокурор Чувашии утонул во время заплыва в Волге

Андрей Фомин участвовал в заплыве chebswim.

Прокурор российского региона 1 июля утонул во время заплыва в Волге. Об этом сообщают Telegram-каналы "База" и Mash. Известно, что 57-летний Андрей Фомин был назначен на должность в Чувашии в 2020 году, а до этого мужчина работал на территории Крыма. На полуострове он находился в должности заместителя назначенного Москвой прокурора республики Натальи Поклонской, после чего исполнял её обязанности в тот момент, когда женщина была избрана в Государственную Думу. Авторы ТГ-канала "База" добавили, что Андрей Фомин участвовал в традиционном заплыве chebswim, который проводится в Чувашии. По предварительным сведениям, прокурор плыл дистанцию в два километра 200 метров. Примерно через половину пути ему стало плохо. На текущий момент дополнительная информация устанавливается. В социальных сетях появились ролики самого заплыва, а также предположительного прибытия прокурора на мероприятие.

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Фото: Telegram / SHOT

Видео: Telegram / BAZA, SHOT