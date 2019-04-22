Лавров: прокурора МУС заставили принять решение об ордере на арест президента РФ

Глава МИД РФ оценил ситуацию с выдачей МУС ордера на арест Владимира Путина.

.Англосаксы заставили прокурора Международного уголовного суда (МУС) принять решение об ордере на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое мнение высказал в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции Сергей Лавров. Дипломат напомнил западным СМИ, что неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, а также конвенциями. Такой информацией спикер поделился в рамках ответа на вопрос о том, способна ли Москва гарантировать безопасность главы государства при его посещении других стран.

Имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущение неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер, который он состряпал... Сергей Лавров, глава МИД РФ

В качестве примера "неприкасаемости" англосаксов Сергей лавров вспомнил о случае, когда предыдущий прокурор МУС попытался завести дело о преступлениях американских военных в Афганистане. В ответ на это Вашингтон ввел против иностранца санкции и постановил никакие ордера этого Международного уголовного суда не выполнять.

Лавров заявил, что собрания украинских военных с западными генералами будут уничтожаться.

Фото и видео: МИД России