Прокуратура защитила права петербурженки, страдающей сахарным диабетом

Районная больница отказала ей в выдаче рецепта на получение лекарства, ссылаясь на отсутствие препарата в распоряжении аптек.

Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства о лекарственном обеспечении.

Установлено, что петербурженка, страдающая сахарным диабетом, нуждается в постоянном приеме жизненно необходимых медикаментов. Вместе с тем районная больница отказала ей в выдаче рецепта на получение лекарства, ссылаясь на отсутствие препарата в распоряжении аптек.

Прокурор внес представление в адрес главного врача учреждения здравоохранения, которое рассмотрено и удовлетворено, заявительнице выдан рецепт на необходимый лекарственный препарат.

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