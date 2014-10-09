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Прокуратура начала проверку из-за пожара в ангаре на Партизанской улице

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Огонь охватил все строение площадью 800 кв. метров.

Прокуратура Красногвардейского района начала проверку по факту пожара на Партизанской улице. На место пожара выехал прокурор Роман Данилов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

пресс-служба прокуратуры Красногвардейского района

Напомним, днем на Партизанской улице, 23/2 загорелся ангар. Огонь охватил все строение площадью 800 кв. метров. В тушении пожара участвовали 88 человек и 19 единиц техники

Видео: ВКонтакте / Ладожская рулит / Красногвардейский р-н / Роман Комаров

Теги: ангар, пожар, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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