Прокуратура начала проверку из-за пожара в ангаре на Партизанской улице

Огонь охватил все строение площадью 800 кв. метров.

Прокуратура Красногвардейского района начала проверку по факту пожара на Партизанской улице. На место пожара выехал прокурор Роман Данилов. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. пресс-служба прокуратуры Красногвардейского района

Напомним, днем на Партизанской улице, 23/2 загорелся ангар. Огонь охватил все строение площадью 800 кв. метров. В тушении пожара участвовали 88 человек и 19 единиц техники

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