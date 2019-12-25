Прокуратура выявила нарушения в петербургском доме енотов

Проверка прошла на выставке енотов, которая располагается в доме №24 по Садовой улице.

У прокуратуры появились претензии к условиям содержания животных в доме енотов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка прошла на выставке енотов, которая располагается в доме №24 по Садовой улице. Проверку совместно с прокуратурой проводили специалисты Росприроднадзора.

Во время проверки было установлено, что десять енотов содержат в двух изолированных комнатах, однако, питомцы содержатся в условиях, которые не в полной мере соответствует ветеринарно-санитарным правилам. В журналах не фиксировалась информация о физическом состоянии и о здоровье животных, корма хранились не в тех условиях.

В ноябре на улице Шувалова в Мурино заметили потерявшегося енота.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга