Прокуратура выселила незаконные ларьки с Витебского вокзала

Сотрудники прокуратуры Витебского вокзала нашли на территории Витебского вокзала незаконные ларьки. Владельцы точек получили административные протоколы.

На Витебском вокзале нашли незаконные ларьки. Прокуратура Адмиралтейского района с администрацией, Комитетом имущественных отношений и Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости проверили территорию транспортного узла. На привокзальной территории нашли две компании, которые пользовались участками без разрешения.

Руководители ООО "Северо-Западная продовольственная компания" и ООО "Торгово-промышленная фирма "Энит" получили представления о нарушениях и их устранении. Виновные сотрудники были привлечены к ответственности.

В отношении организаций и их представителей завели четыре дела об административном правонарушении за самовольное занятие участка. Никаких серьезных наказаний не последовало: предпринимателей просто предупредили. За устранением нарушений следят сотрудники прокуратуры.