СК раскрыл дело о взрыве газа в подмосковном Ступино

Подозреваемый помещен под стражу.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели шести человек в результате взрыва газа в жилом доме в городском округе Ступино. Об этом специалисты рассказали в собственном Telegram-канале профильного ведомства. Известно, что местный житель подозревается по пунктам "а", "в", "е" части 2 статьи 105, а также части 3 статьи 30, пунктах "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ и части 2 статьи 167 УК РФ. Следственные органы полагают, что мужчина находится 11 апреля прошлого года в свей квартире в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. После конфликта с супругой он решил перекрыть детским одеялом вентиляционное отверстие кухни, после чего поджег газовоздушную смесь зажигалкой. Это привело ко взрыву здания. В трагедии погибли люди. Трое из жертв - малолетние дети. Еще четыре жителя дома стали пациентами с травмами различной степени тяжести.

Общая сумма ущерба в результате уничтожения и повреждения имущества составила более 600 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу. пресс-служба прокуратуры по региону

В настоящее время фигурант расследования содержится под стражей.

Жители дома в Ступино рассказали подробности о взрыве газа.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области, Прокуратура Московской области