Перед петербургским судом предстанет мужчина, избивший до смерти сожительницу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле обвиняемый в состоянии опьянения в квартире на Яхтенной улице, в ходе ссоры со своей 39-летней сожительницей, жестоко избил ее по голове и различным частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина попытался расчленить тело своего собутыльника.

Фото: Piter.TV