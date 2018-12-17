Психиатрическая больница Петербурга экономила на бахилах

Этим правонарушением заинтересовалась прокуратура.

После массовых жалоб от пациентов на Городскую психиатрическую больницу №6, в медучреждение пожаловали представители петербургской прокуратуры. Пациенты жаловались, что в больнице не выдают бахилы, а предлагают купить их в специализированном автомате. Прокуроры нашли подтверждение жалобам.

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, предписывают, что при проведении лечебно-диагностических манипуляций пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья, куда входят и бахилы. Пресс-служба прокуратуры

То есть продажа бахил в больнице являлась нарушением закона о здравоохранении. Также прокуроры напомнила, что отсутствие бахил не повод для отказа в приеме врача.

Главный врач больницы теперь должен устранить данные нарушения.

Фото: Piter.TV