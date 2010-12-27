Прокуратура против размещения хостела в здании завода Л. Нобеля

Постояльцы хостела портят стены, фасад и загрязняют территорию бывшего завода.

Городская прокуратура проверила здание завода Нобеля на Лесном проспекте и пришла к выводу, что владельцы не следят в должной мере за состоянием объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В части здания на данный момент находится хостел, но сотрудники прокуратуры считают, что это негативно сказывается на внешнем и внутреннем виде здания в целом. Постояльцы хостела портят стены, фасад и загрязняют территорию бывшего завода.

Такая незаконная деятельность нарушает права и законные интересы как жителей дома, так и потребителей, которым оказываются гостиничные услуги. Помимо прочего это влечет негативное воздействие на объект культурного наследия, нарушая его сохранность. Пресс-служба городской прокуратуры

Прокуратура обратилась для решения данного вопроса в суд.

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