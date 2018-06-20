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Прокуратура требует отремонтировать арку на Подольской
Сегодня, 15:31
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nastya960

Прокуратура требует отремонтировать арку на Подольской

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На фасаде арки дома по Подольской улице есть множество отслоений краски и штукатурки.

Прокуратура Петербурга провела проверку ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района".  Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что на фасаде арки дома по Подольской улице есть множество отслоений краски и штукатурки, вплоть до выветривания внутренней кладки на высоте роста человека. 

Гендир "Жилкомсервиса" должен незамедлительно устранить все нарушения. Прокуроры района будут следить за тем, как устранят все недочеты.

Фото: Прокуратура Петербурга 

 

 


 

 

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Теги: арка дома, подольская улица, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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