Прокуратура требует отремонтировать арку на Подольской

На фасаде арки дома по Подольской улице есть множество отслоений краски и штукатурки.

Прокуратура Петербурга провела проверку ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района". Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что на фасаде арки дома по Подольской улице есть множество отслоений краски и штукатурки, вплоть до выветривания внутренней кладки на высоте роста человека.

Гендир "Жилкомсервиса" должен незамедлительно устранить все нарушения. Прокуроры района будут следить за тем, как устранят все недочеты.

Фото: Прокуратура Петербурга



