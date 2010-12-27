Прокуратура: называть Беглова действующим губернатором СМИ имеют полное право

Эксперты ссылаются на определение, данное толковым словарем.

Петербургская прокуратура нашла объяснения для журналистов, называющих Александра Беглова действующим губернатором. Специалисты изучили ситуацию и разрешили так называть чиновника. Основой данного решения стало определение слова в толковом словаре Ожегова.

Ранее парламентарий ЗакСа Борис Вишневский обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить допустимость использования данного выражения по отношению к временному градоначальнику. Спикер считал, что ряд СМИ может нарушать законодательство.

Слово "действующий" происходит от глагола "действовать". А согласно словарю русского языка Ожегова С.И. глагол "действовать" означает совершать определенные действия, быть в действии. Таким образом, формулировка "действующий губернатор" означает, что данное лицо в настоящее время совершает определенные действия в качестве губернатора объяснили в прокуратуре

Напомним, что в Северной столице нового главу официально выберут 8 сентября 2019 года.

Фото: Piter.tv