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Прокуратура проверяет сообщения об уничтожении голубятни на Асафьева
Вчера, 12:36
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nastya960
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Прокуратура проверяет сообщения об уничтожении голубятни на Асафьева

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Ранее сообщения о жестоком поступке появились в социальных сетях.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет информацию о том, что в Выборгском районе кто-то уничтожил большую голубятню. Информацию опубликовали очевидцы в группе ДТП и ЧП. Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы будут устанавливать все детали произошедшего. В том числе будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье "Жестокое обращение с животными. После окончания проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Несколько дней назад в Выборгском районе Петербурга неизвестные сломали голубятню, в которой находились птицы.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: голубятня , прокуратура
Категории: Лента новостей Новости СПб

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