Прокуратура проверяет сообщения об уничтожении голубятни на Асафьева

Ранее сообщения о жестоком поступке появились в социальных сетях.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверяет информацию о том, что в Выборгском районе кто-то уничтожил большую голубятню. Информацию опубликовали очевидцы в группе ДТП и ЧП. Санкт-Петербурга.

Правоохранительные органы будут устанавливать все детали произошедшего. В том числе будет решаться вопрос о возбуждении дела по статье "Жестокое обращение с животными. После окончания проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Несколько дней назад в Выборгском районе Петербурга неизвестные сломали голубятню, в которой находились птицы.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург