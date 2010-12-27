Прокуратура вызвала руководство "Атлантик Сити" из-за случая с инвалидом

Руководство торгово-развлекательного комплекса "Атлантик Сити" вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.
Напомним, что в данном ТРЦ из кафе в кинотеатре "Мираж Синема" выгнали ребенка-инвалида. По данному факту были проведены проверки прокуратуры и Роспотребнадзора.
В прокуратуру вызвано руководство торгово-развлекательного комплекса для дачи объяснений. Решается вопрос о вынесении актов реагирования, поскольку в комплексе были выявлены нарушения требования закона о доступной среде для маломобильных групп населения.
Представительница агенства
Фото: vk.com/miragecinema