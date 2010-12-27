Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Прокуратура вызвала руководство "Атлантик Сити" из-за случая с инвалидом
Сегодня, 8:49
0
Shdaria
91

Прокуратура вызвала руководство "Атлантик Сити" из-за случая с инвалидом

0
 
 

В Петербурге прокуратура полностью проверить "Атлантик Сити".

Руководство торгово-развлекательного комплекса "Атлантик Сити" вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Напомним, что в данном ТРЦ из кафе в кинотеатре "Мираж Синема" выгнали ребенка-инвалида. По данному факту были проведены проверки прокуратуры и Роспотребнадзора. 

В прокуратуру вызвано руководство торгово-развлекательного комплекса для дачи объяснений. Решается вопрос о вынесении актов реагирования, поскольку в комплексе были выявлены нарушения требования закона о доступной среде для маломобильных групп населения.

Представительница агенства 

Фото: vk.com/miragecinema

Теги: атлантик сити , выгнали инвалида из кафе , новости спб , прокуратура
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5