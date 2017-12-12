Прокуратура не подтвердила дискриминацию ребенка-инвалида, которого выгнали из кафе кинотеатра

Прокуратура установила, что детей выгнали из кафе по другой, не связанной с инвалидностью, причине.

В Санкт-Петербурге прокуратурой Приморского района была проведена проверка по факту жалобы на то, что из кафе в ТРК "Атлантик-Сити" выдворили ребенка-колясочника. Факт дискриминации школьника подтвержден не был, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Повод для разбирательства произошел 11 ноября, когда группу подростков, среди которых и был мальчик с ограниченными возможностями, выгнали из кафе, расположенного около кинотеатра в "Атлантик-Сити". Школьник рассказал, что к ним подошла администратор и отказала в обслуживании, объяснив это тем, что ей не понравились молодые люди. В кинотеатре заявили, что мальчики не хотели ничего заказывать и у них отсутствовали билеты на сеанс. Также сотрудники отметили, что компания вела себя шумно и мешала остальным.

В прокуратуре установили, что ребята в пиццерии ничего не заказали и не покупали билеты на сеанс. В связи с этим в надзорном ведомстве поставили точку – нарушений прав инвалида в данной ситуации нет.

Несмотря на это на ТРК заведено дело об административном нарушении, так как в комплексе не обеспечены условия для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Недочеты пообещали исправить.

Ранее Piter.tv писал, что прокуратура заинтересовалась данным делом после того, как мать мальчика-инвалида рассказала о травле ребенка после инцидента в "Мираж Синема".