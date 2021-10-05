В ТРК "Атлантик Сити" закрылся кинотеатр "Мираж Синема" в Петербурге

Кинотеатр закрылся 21 марта.

Стало известно, что в петербургском ТРК "Атлантик Сити" закрылся кинотеатр "Мираж Синема". Об этом стало известно Piter.tv

Директор по маркетингу cети "Мираж Синема" Ирина Корнева подтвердила закрытие кинотеатра.

С 21 марта "Мираж Синема" в "Атлантик Сити" больше не работает сказала Ирина Корнева.

В киноцентре было 7 залов общей вместимостью 920 мест. Как рассказал NSP гендиректор "Мираж Синема" Виктора Рудмана, в апреле придется закрыть еще несколько объектов, но, скорее всего, в регионах. Думаю, к середине мая мы увидим тотальное закрытие кинотеатров, возможно, к этому времени останутся около 50% из них.

Добавим, что на сайте сети в числе работающих в Петербурге отмечены в ТРК "Балкания NOVA", "Гуливер", "Европолис", "Международный", "Озерки", Leo Mall и "Ока" (в Колпино).

Ранее Piter.tv разбирался, что теперь будут показывать в кинотеатрах, и как может сказать уход иностранных кинопроизводителей.

Фото: Piter.tv