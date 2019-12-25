Прокуратура предъявила иск к Комитету по благоустройству Петербурга за неразработку лесного плана

Природоохранная прокуратура требует разработать лесной план.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, Комитет по благоустройству Петербурга не разработал лесной план – документ, определяющий цели и задачи лесного планирования на территории субъекта.

Природоохранный прокурор предъявил в суд исковое заявление.

Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решения суда поставлено природоохранной прокуратурой Петербурга на контроль.

Ранее сообщалось, что в НИИ скорой помощи спасают водителя, пострадавшего из-за гона лосей.

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