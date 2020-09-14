Прокуратура потребовала суд признать экстремистским объединение "Мужское государство"

Основатель "МГ" посоветовал действующему руководству объединения найти адвоката.

Прокуратура Нижегородской области обратилась в областной суд с иском о запрете деятельности на территории РФ объединения "Мужское государство". Кроме того, ведомство потребовало признать "МГ" экстремистской организацией. Соответствующая информация опубликована на сайте областного суда.

Среди административных ответчиков в карточке дела указан основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

В своем Telegram-канале Поздняков заявил, что в суде "будут выступать обиженки из числа бывших соратничков". Он подчеркнул, что на протяжении года не является руководителем "Мужского государства" и посоветовал действующему лидеру найти адвоката.

Ранее "МГ" атаковало сервис "Таксовичкоф" в Санкт-Петербурге. Поздняков написал в своем Telegram-канале, что услуга "женщина-водитель", которая предоставляется по двойной оплате, дискриминирует мужчин. Он призвал соратников скачивать приложение сервиса, ставить ему максимально низкую оценку и писать негативные отзывы.

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