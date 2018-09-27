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Петербургская прокуратура борется с посторонними на чердаках домов в центре
Сегодня, 14:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура борется с посторонними на чердаках домов в центре

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Прокуратура Петербурга потребовала ограничить доступ посторонних лиц на чердаки жилых домов.

Прокуратура Адмиралтейского района провела проверку исполнения жилищного законодательства. К проведению проверки привлечены специалисты государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО "Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района" не ограничило доступ посторонних лиц в чердачные помещения двух многоквартирных домов. Также не определены должностные лица, ответственные за хранение ключей от чердаков, а также места их хранения. Кроме того, на момент проверки в помещениях находился строительный мусор.

Прокурор Адмиралтейского района внес представление генеральному директору ООО "Жилкомсервис 1 Адмиралтейского района". Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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Фото: Piter.Tv

Теги: жилые дома, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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