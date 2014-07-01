Прокуратура потребовала ликвидировать несанкционированную свалку на Челябинской улице

С жалобой в прокуратуру обратился местный житель.

Прокуратура Красногвардейского района по обращению местного жителя провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Установлено, что на одном из земельных участков, расположенных на Челябинской улице, предназначенном для индивидуальной жилой застройки (ИЖС), находится несанкционированная свалка, а также осуществлена вырубка зеленых насаждений.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на правообладателя указанного участка обязанности ликвидировать незаконную свалку, а также вернуть его в первоначальное состояние.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Фото и видео: прокуратура Санкт-Петербурга