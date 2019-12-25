Прокуратура помогла пенсионерке восстановить жилищные права внучки

Больная мать девочки по незнанию подарила часть квартиры постороннему человеку.

Прокуратура Красносельского района помогла пожилой петербурженке восстановить ее несовершеннолетнюю внучку в жилищных правах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, в 2018 году мать девочки подарила постороннему человеку долю жилого помещения, при этом женщина не отдавала отчета своим действиям, поскольку была больна. Состояние матери помешало ей грамотно взвесить решение при заключении договора дарения. Между тем, жилье раздора для девочки является единственным.

Прокуратура обратилась в районный суд с иском о возврате квартиры законному владельцу, суд удовлетворил требование. Теперь ведомство следит за исполнением судебного решения.

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