Прокуратура Петербурга выявила нарушения в работе поставщиков школьного питания

В школах Калининского района детей кормили потенциально опасной едой.

Прокуратура Калининского района Петербурга выявила нарушения в работе двух компаний-поставщиков школьного питания. В ходе проверки выяснилось, что они нарушали требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На складе ООО "Фуд Лэнд" нарушали условия хранения овощей и фруктов. Компания ООО "Кронус-Т" хранила в низкотемпературной камере замороженное мясо в вакуумной упаковке без маркировочных ярлыков.

В адрес генеральных директоров коммерческих организаций вынесены представления об устранении нарушений. Материалы проверки направлены в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку после смерти ребенка в больнице.

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