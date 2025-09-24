Прокуратура назвала предварительную причину пожара в зоопарке Новосибирска

По предварительным данным, площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Прокуратура Новосибирской области назвала предварительную причину пожара в зоопарке Новосибирска. Об этом собщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел вечером 23 сентября в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило. По предварительным данным, площадь пожара составила 180 квадратных метров. Огонь уничтожил два вольера. В результате происшествия погибли пять животных. Прибывшие на место пожарные не допустили распространение огня по деревьям на еще большую площадь. Также сообщается .что еще 24 обитателя зоопарка были спасены.

По версии прокуратуры, наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования. Проводится уголовно-процессуальная проверка.

Видео: Прокуратура Новосибирской области