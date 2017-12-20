Прокуратура выявила нарушения в петербургском метро

В Петербурге глава метро получил представление об устранении нарушений в подземке.

В петербургском метрополитене велась прокурорская проверка, в результате которой представитель обзавелся административным делом. Об этом сообщает пресс-служба городского ведомства.

Прокурорами было выявлено несоответствие технической документации, регламентирующей проведение ремонтных работ подвижного состава, требованиям закона, ненадлежащее ведение учета проверки знаний работников, проводящих ремонтные работы подвижного состава, а также ведение учета при передаче вагонного оборудования, прошедшего ремонт, нарушения требований закона при эксплуатации эскалаторов метрополитена.

Ведомство направило в адрес главы петербургского метро Владимира Гарюгина представление об устранении нарушений. Кроме того, в отвечающему лицу за эксплуатацию эскалаторов составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Напомним, недавно мы сообщали о том, что "Петроградская" со среды будет работать в особом режиме.

Видео: Piter.tv