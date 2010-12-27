Особый режим работы "Петроградской"

С 20 декабря станция метро "Петроградская" будет работать с изменениями

Станция метро "Петроградская" будет работать в особом режиме.

В связи с неисправностью эскалатора изменяется режим работы наземного вестибюля станции.

С 20.12.2017 до окончания ремонтных работ по рабочим дням с 07-45 до 11-00 вход в вестибюль закрыт; с 15.30 до 19.30 вход в вестибюль ограничен.

Во время ограничений входа на станцию метро «Петроградская» усиливается движение по автобусному маршруту № 1, обеспечивающему связь со станциями метро «Чёрная речка», «Чкаловская» и «Спортивная». На маршрут дополнительно направляются 5 транспортных средств, сообщает пресс-служба подземки.

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