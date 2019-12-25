В Петербурге осудят жителя Ленобласти, провернувшего аферу с субсидией

Мужчина собрал липовые документы и получил выплаты для предпринимателей.

Петербуржца осудят за мошенничество с субсидией. Соответствующее обвинительное заключение уже утвердила прокуратура Красногвардейского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что мужчина решил получить субсидию из бюджета Ленобласти на компенсацию затрат при деятельности ООО "ККК", хотя законных оснований на это у петербуржца не было. В октябре 2012 года мужчина предоставил в конкурсную комиссию областного комитета по развитию бизнеса документы с ложной информацией, чем ввел чиновников в заблуждение. Комиссия приняла решение выделить предпринимательской организации 300 тысяч рублей, их обвиняемый похитил и потратил на собственные нужды.

Ранее мы писали, что 87-летняя петербурженка отдала мошеннику 7 тысяч за влажную уборку вентиляции.

Фото: Piter.TV