87-летняя петербурженка отдала мошеннику 7 тысяч за влажную уборку вентиляции

Мужчина представился женщине сотрудником ЖКХ.

Во вторник, 2 июня, в Петербурге задержали 23-летнего неработающего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Задержанного изобличили в том, что 20 апреля он пришел в квартиру к 87-летней пенсионерке на Будапештской улице и, представившись сотрудником ЖКХ, обманул женщину. Злоумышленник предложил потерпевшей улучшить работу ее вентиляционной системы. Он взял у петербурженки 7 тысяч рублей. За эти деньги он протер отверстие вентиляции влажной тряпкой и после чего покинул квартиру.

О происшествии полицейским рассказала внучка пострадавшей. Женщина поняла, что ее обманули, и позвонила родственникам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Подозреваемого задержали в квартире одного из домов по проспекту Маршала Блюхера. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.TV