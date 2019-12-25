Прокуратура борется за выплату петербуржцу полугодовой задолженности по зарплате

Начальство задолжало работнику еще и компенсацию за просрочку выплаты зарплаты.

Прокуратура Невского района помогает петербуржцу, работавшему в ООО "СПб-Атоматика" получить задержанную заработную плату. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организация полгода не выплачивала сотруднику деньги и накопила перед ним долг в 300 тысяч рублей.

Отмечается, что руководство компании еще и не исполнило обязанность по выплате компенсации работнику за просрочку выплаты зарплаты. Прокуратура, проведя проверку соблюдения требований трудового законодательства, направила в суд иск о взыскании с организации образовавшегося долга и невыплаченной компенсации. Ведомство контролирует рассмотрение иска судом и исполнение решения суда.

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Фото: Piter.TV