Прокуратура борется за выплату петербуржцу полугодовой задолженности по зарплате

Прокуратура Невского района помогает петербуржцу, работавшему в ООО "СПб-Атоматика" получить задержанную заработную плату. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организация полгода не выплачивала сотруднику деньги и накопила перед ним долг в 300 тысяч рублей.
Отмечается, что руководство компании еще и не исполнило обязанность по выплате компенсации работнику за просрочку выплаты зарплаты. Прокуратура, проведя проверку соблюдения требований трудового законодательства, направила в суд иск о взыскании с организации образовавшегося долга и невыплаченной компенсации. Ведомство контролирует рассмотрение иска судом и исполнение решения суда.
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Фото: Piter.TV
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