Прокуратура заставила аферистов вернуть пожилой петербурженке 480 тысяч рублей

Пенсионерка стала жертвой липовой компании срочных займов.

Петербургская прокуратура помогла местной пенсионерке добиться справедливости. Как рассказали в пресс-службу ведомства, старушка стала жертвой мошенников из некоммерческого партнерства "Русский проект".

Как выяснилось, учредители НКП создали организованную группу и систематически похищали деньги простых граждан, предоставляя им липовые срочные займы под высокий процент. После визита в компанию пенсионерка лишилась более 480 тысяч рублей. Прокурор подал в суд иск, в котором просил взыскать с мошенников ту же сумму, которую потеряла петербурженка. Суд отказал прокуратуре, но она обжаловала решение в апелляционном порядке. Горсуд встал на сторону пенсионерки и отменил решение райсуда.

Также мы писали, что управляющая компания выплатит компенсацию упавшей на наледи петербурженке.

Фото: Piter.TV