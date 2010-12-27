Прокуратура Петербурга завела дело на директора батутного центра из-за травмирования школьницы

Прокуратура нашла нарушения правил безопасности в батутном центре на проспекте Просвещения.

Прокуратура Петербурга возбудила административное дело в отношении семейного батутного парка по проспекту Просвещения. Ранее 23 февраля там травмировалась несовершеннолетняя посетительница. Школьница получила серьезные травмы живота и селезенки. Пациентку отвезли в реанимационное отделение. Мать пострадавшей потребовала провести проверку центра на нарушения правил безопасности.

В отношении директора заведения составлен протокол. Согласно сведениям после проверки, на территории помещения расположены 11 батутных объектов. Правила их эксплуатации и сведения об оборудовании отсутствовали на непосредственных местах установки. В ведомстве сочли незаконным использование аттракционов. Далее рассмотрением дела займется государственная техническая инспекция Петербурга.

Хозяин батутного центра заявил, что девочка получила травмы, когда находилась на площадке одна без родителей, а само повреждение организма девочки произошло из-за столкновения с другим ребенком. Однако, мать утверждает, что дочь ударилась животом о балку.

По правилам заведения, ответственные за своих детей взрослые всегда должны присутствовать рядом, чтобы избежать неприятных эксцессов. После несчастного случая, девочка сразу же обратилась к оператору данного аттракциона. Через громкоговоритель сотрудник попытался найти маму ребенка. Женщина пришла, но отказалась от оказания медицинской помощи. В течение продолжительного времени петербурженка с девочкой продолжали веселиться в парке. Однако, позже боль от травмы заставила прислушаться к советам персонала: на место вызвали скорую помощь.

