Прокуратура Петербурга разберется с использованием воздуховок для уборки улиц

Прокуратура Петербурга частично подтвердила обоснованность претензий, которые высказал Жилищному комитету депутат МС МО "Гражданка" Вадим Сафонов по поводу использования воздуходувок. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".
Муниципальный депутат считает, что использование воздуходувок незаконно и лишь "перекладывает пыль из одного угла в другой". В Жилищном комитете посчитали, что отказываться от них пока нецелесообразно.
Ранее в Роспотребнадзоре Сафонов узнал, что при температуре воздуха более +10 градусов необходимо проводить влажную уборку проезжей части и тротуаров.
Медленно, очень трудно, но получается доказать чиновникам, что он не всегда правы, а граждане имеют все основания требовать чистого воздуха, тишины, и чистых дворов.
написал Сафонов.
Видео носит иллюстративный характер. Источник: YouTube / janeofsobaka
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все