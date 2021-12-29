Прокуратура Петербурга потребовала выплатить упавшей на гололеде женщине 300 тыс. рублей

После проверки прокуратура выяснилась, что травмы были получены из-за ненадлежащей уборки.

В четверг, 17 февраля, стало известно, что в Красногвардейском районе 59-летняя женщина обратилась в прокурату после того, как упала на гололёде и получила травму.

В середине января женщина поскользнулась на гололеде у дома №1 на Ленской улице. Она получила перелом лучевой кисти, ушибы и кровоизлияния.

После проверки прокуратура выяснилась, что травмы были получены из-за ненадлежащей уборки, которую проводила "Жилкомсервисом №2 Красногвардейского района".

Прокурор обратился с иском о компенсации морального вреда пострадавшей в размере 300 тыс. рублей. Сейчас он находится на рассмотрении.

Фото: Piter.tv

