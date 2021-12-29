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Прокуратура Петербурга потребовала выплатить упавшей на гололеде женщине 300 тыс. рублей
Сегодня, 21:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга потребовала выплатить упавшей на гололеде женщине 300 тыс. рублей

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После проверки прокуратура выяснилась, что травмы были получены из-за ненадлежащей уборки.

В четверг, 17 февраля, стало известно, что в Красногвардейском районе 59-летняя женщина обратилась в прокурату после того, как упала на гололёде и получила травму. 

В середине января женщина поскользнулась на гололеде у дома №1 на Ленской улице. Она получила перелом лучевой кисти, ушибы и кровоизлияния.

После проверки прокуратура выяснилась, что травмы были получены из-за ненадлежащей уборки, которую проводила "Жилкомсервисом №2 Красногвардейского района". 

Прокурор обратился с иском о компенсации морального вреда пострадавшей в размере 300 тыс. рублей. Сейчас он находится на рассмотрении. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: гололёд, наледь, проверка, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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