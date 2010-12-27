Прокуратура Петербурга пытается закрыть сайты с жестокими боями собак

В Колпинском районном суде рассмотрят вопрос о закрытии сайтов, выкладывающими ролики с боями собак.

Прокуратура Петербурга пытается закрыть доступ пользователям к сайтам, в которых содержатся жестокие сцены боев между собаками.

Сообщается, что специалисты обнаружили кровавые сцены на двух сайтах в Интернете. Ролики загружены на правах свободного доступа. Сейчас проводится проверка контента. Позже делом займется Колпинский районный суд. Он решит, закроют ли видео, которые обвинители считают негуманными, или нет.

По мнению представителей прокуратуры, подобные записи способны нанести вред психике несовершеннолетних.