Прокуратура Ленобласти заставила гатчинские школы заплатить за воду

Меры прокурорского реагирования обрушились на бюджетные предприятия с долгами за коммунальные ресурсы.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о борьбе с задолженностями некоторых бюджетных учреждений Гатчинского района, потреблявших коммунальные ресурсы - иначе говоря, с долгами за водоснабжение.

В списке должников упоминаются шесть бюджетных учреждений Гатчинского района, общая сумма задолженности которых составила 463 536 рублей. Наименования учреждений не раскрываются, уточняется лишь, что благодаря мерам прокурорского реагирования руководителям-должникам внесено шесть представлений об устранении нарушений, четыре из которых уже рассмотрено и удовлетворено, а четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Вся имеющаяся задолженность погашена. Два представления все еще находятся в процессе рассмотрения.

Открыто была упомянута лишь Коммунарская СОШ № 1 с задолженностью в размере 32 863, 82 рубля по состоянию на 5 апреля 2021 года. По мнению прокуратуры, подобное нарушение ведет к ограничению подачи коммунальных услуг и нарушению прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, а также к низвержению принципа эффективности и результативности расходования бюджетных средств и к негативному влиянию на рентабельность деятельности Леноблводоканала.

Ранее прокуратура Петербурга не стала возбуждать уголовное дело из-за граффити с Навальным.

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