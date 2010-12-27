Прокуратура Ленобласти выявила факт сокрытия особо тяжкого преступления

Сотрудники Всеволожской полиции скрывали это более двух лет.

В ходе проверки соблюдения УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области требований законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях городской прокуратурой выявлен факт сокрытия особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Так, осенью 2015 года на автодороге из поселка Елизаветинка во Всеволожском районе пассажир такси нанес водителю не менее 18 ударов ножом, после чего скрылся с места преступления. Сотрудники УМВД по Всеволожскому району неоднократно принимали незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Хотя в первоначальных материалах проверки были очевидные факты преступления.

Материалы проверки направили в следственный отдел по г. Всеволожск и на этом основании возбудили уголовное дело. Кроме того, будет выясняться, зачем сотрудники скрывали данное преступление.

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Фото: Piter.tv