Прокуратура Ленобласти будет контролировать работу газовых служб во Всеволожском районе

Устранение последствий аварии взял под контроль прокурор области Сергей Жуковский.

Накануне днем, 19 ноября, во Всеволожском районе Ленобласти произошел взрыв на газопроводе. В результате случившегося произошел пожар. Как сообщают в администрации региона, причиной ЧП стала рaзгерметизация объекта между Ковалево и Бернгардовкой. Из-за аварии многие жители района остались без газа. Прокуратура Ленобласти пообещала проконтролировать работу аварийных бригад, сообщили в пресс-службе ведомства.

Устранение последствий аварии взял под контроль прокурор области Сергей Жуковский. Известно, что сейчас газовщики оперативно проводят работы по восстановлению подачи газа в дома местных жителей. По состоянию на 14:00 во Всеволожском районе восстановлено газоснабжение 11745 квартир и частных жилых домов, а также 118 промышленных потребителей.

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