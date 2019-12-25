Завод "Электропульт" запустит производство тяговых двигателей для петербургского метро

Особое внимание на мероприятии уделялось стратегии импортозамещения, обновления производственных мощностей и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Завод "Электропульт", расположенный в Петербурге, планирует запустить производство тягового оборудования для электричек и вагонов метро в 2026 году, сообщил заместитель губернатора Кириллов Поляков во время обсуждений на крупном заседании Совета петербургского отделения организации "СоюзМаш России", посвящённом перспективам машиностроительного сектора региона.

Особое внимание на мероприятии уделялось стратегии импортозамещения, обновления производственных мощностей и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Одним из приоритетных направлений обозначена модернизация подвижного состава петербургского метрополитена, включающая создание нового парка вагонов и запуск серийного выпуска тяговых двигателей на заводе "Электропульт".

Поляков подчеркнул ключевую роль машиностроительной отрасли в развитии экономики Петербурга, отметив, что в регионе работает свыше 260 компаний в сфере машиностроения, обеспечивающих рабочие места для более чем 150 тысяч жителей.

Для успешного функционирования отечественных производств важна помощь городских властей и федеральных структур. Особенно значима деятельность Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга, который поддерживает конкурентоспособность предприятий в условиях сложной макроэкономической ситуации, заключил Поляков.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков