Производство натурального сидра в России выросло на 7,5%

Производство натурального сидра в России в 2025 году выросло на 7,5%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

Общий объем произведенного в стране натурального сидра по итогам минувшего года составил 527,13 тыс. дал. Крупнейшим производителем напитка стало ООО СЮР с объемом 255,6 тыс. дал. Выпуск традиционного сидра вырос на 27,8% и составил 13,47 млн дал.

По данным экспертов, основной рост производства обеспечивают плодоягодная продукция и слабоалкогольные коктейли, мигрировавшие в категорию после повышения акциза на фруктовые вина в 2024 году. При этом производство натурального сидра сдерживает нехватка сырья. На это влияет несколько факторов, включая качество сырья.

Фото: pxhere.com