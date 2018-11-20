Городские открытия: производство имитированной икры в Петербурге

Piter.TV посетил один из заводов Северной столицы, где икру после приготовления тестируют в лаборатории.

В Петербурге уже почти 22 года производят имитированную черную и красную икру Это происходит на заводе "Европром", где трудятся 400 человек. Они изготавливают икру различных видов из натуральных ингредиентов.

Она производится на основе рыбного бульона. Он производится из филе горбуши, также из рыбьего жира (мы его получаем из Владивостока), также туда добавляют натуральные красители и ароматизаторы и экстракт бурых и красных водорослей, которые позволяют нам получить необходимую структуру - мягкую оболочку, которая будет раскусываться на языке и жидкий центр, такой же, как у натуральной икры. Яна Петыш, директор по маркетингу.

После приготовления икру тестируют в лаборатории. Имитированную продукцию сравнивают с настоящей икрой. Икринки опускают в кипяток, а затем смотрят на химическую реакцию. Если икра имитированная, то вода становится белой. Настоящая икра в кипятке остается неизменной – виден только натуральный краситель. Если в настоящей икре есть посторонние примеси, то она начинает взрываться.

Такую продукцию не рекомендуют употреблять в пищу. Имитированная икра по своим свойствам безвредна, и часто ее невозможно отличить от настоящей. В дальнейшем на предприятии планируют выпустить икру для вегетарианцев.

Да, также мы планируем выпустить вегетарианской икру. Это будет и красная, и черная икра, которая будет производиться на основе компонентов без рыбного сырья. Яна Петыш, директор по маркетингу

Видео: Piter.TV