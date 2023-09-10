Производство электроники стало локомотивом промышленности Петербурга

Экономика Петербурга проигрывает инфляции.

Оборот организаций Санкт-Петербурга за первое полугодие 2025 года вырос на 5,6% до 17,2 трлн руб, но не смог компенсировать инфляцию в 9,4%. Такие данные 4 августа опубликовал Петростат в отчете о социально-экономическом положении региона.

В Ленинградской области оборот увеличился на 7,3% до 2,4 трлн руб, что также ниже уровня инфляции. Сальдированная прибыль петербургских компаний (без учета банков, страховых и бюджетных организаций) за январь-май составила 906 млрд руб, что в 1,9 раза больше аналогичного периода 2024 года. В Ленобласти показатель снизился на 15,5% до 204,1 млрд руб.

Лидеры роста в Петербурге: производство электроники (+38,6% до 245,7 млрд руб), кожевенное производство (+35,2% до 5,3 млрд руб), энергетика (+27,3% до 357,6 млрд руб)

В Ленобласти производство одежды выросло в 4,4 раза до 5,2 млрд руб, тогда как текстильная промышленность сократилась на 64,8% до 2,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что прирост промышленного производства Петербурга в июне увеличился в четыре раза.

Фото: freepik (standret)