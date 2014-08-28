  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прирост промышленного производства Петербурга в июне увеличился в четыре раза
Сегодня, 17:07
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прирост промышленного производства Петербурга в июне увеличился в четыре раза

0 0

Объем машиностроительной продукции – 130,2 млрд рублей.

По итогам июля в Петербурге зафиксирован значительный прогресс в промышленном секторе. Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности достиг отметки в 116,5%, пишет "Петербургский дневник" 4 августа. 

Прирост производства в четыре раза превысил показатели июня 2024 года, объем машиностроительной продукции – 130,2 млрд рублей. 

Основной драйвер роста – указанная отрасль, которая продемонстрировала увеличение производства на 50% по сравнению с прошлым годом. Особенные результаты показало производство машин и оборудования (20%). Успех обусловлен эффективной системой поддержки промышленности, реализацией федеральных программ, действием региональных мер стимулирования. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти разработали первый промышленный путеводитель. 

Фото: pxhere 

Теги: промышленность, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии