Прирост промышленного производства Петербурга в июне увеличился в четыре раза

Объем машиностроительной продукции – 130,2 млрд рублей.

По итогам июля в Петербурге зафиксирован значительный прогресс в промышленном секторе. Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности достиг отметки в 116,5%, пишет "Петербургский дневник" 4 августа.

Прирост производства в четыре раза превысил показатели июня 2024 года, объем машиностроительной продукции – 130,2 млрд рублей.

Основной драйвер роста – указанная отрасль, которая продемонстрировала увеличение производства на 50% по сравнению с прошлым годом. Особенные результаты показало производство машин и оборудования (20%). Успех обусловлен эффективной системой поддержки промышленности, реализацией федеральных программ, действием региональных мер стимулирования.

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