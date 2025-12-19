Фонд развития промышленности Петербурга празднует 10-летний юбилей

Капитал Фонда вырос за это время в 13 раз, достигнув объема 13,3 млрд рублей, а количество программ поддержки расширилось до 14 направлений.

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга отмечает своё десятилетие. Основанный в январе 2016 года, он играет ключевую роль в поддержке промышленного сектора города. За прошедшие десять лет фонд предоставил финансирование 154 проектам на общую сумму 16,1 млрд рублей, способствуя созданию более 1400 рабочих мест и обеспечив поступления в бюджет на сумму 7,1 млрд рублей налоговых отчислений, сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города Александр Беглов подчеркнул важность развития промышленности и бизнеса как одной из ключевых целей стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года. Фонд показал себя эффективным механизмом стимулирования экономики, став крупнейшим региональным институтом развития промышленности в России.

Капитал Фонда вырос за это время в 13 раз, достигнув объема 13,3 млрд рублей, а количество программ поддержки расширилось до 14 направлений. Программа включает специализированные кредиты на приобретение роботизированных технологий и лабораторного оборудования. Льготные условия кредитования варьируются от 3 до 7 процентов годовых, максимальный размер займа составляет 500 млн рублей.

Основная доля заемных средств использовалась предприятиями для покупки производственного оборудования (около 62%). Лидирующие позиции среди получателей финансовой поддержки занимают крупные производственные предприятия города, такие как научно-производственное предприятие "Радар ммс", "АЭМ-технологии" и Петербургский тракторный завод.

