С начала 2017 года в Петербурге выпустили более 220 тысяч машин

За первые восемь месяцев года в Северной столице выпустили 221 800 легковых автомобилей. Это на 27% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

За август автомобильные предприятия Северной столицы выпустили 30 600 машин. Это второй результат за этот год. Больше было только в марте: тогда на заводах собрали 31 700 автомобилей. Темпы роста при этом к последнему месяцу лета стали снижаться. Число выпушенных автомобилей больше, чем в прошлом году, но всего на 8%. На результатах августа отразились коллективные отпуска на заводах Toyota и Nissan, сообщают специалисты "Auto-Dealer-СПб".

Всего с января по август включительно в Петербурге выпустили 221 800 легковых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 27%.

Эксперты предполагают. Что по итогам текущего года петербургские заводы увеличат свой выпуск на 25%.