За год производство автомобилей в Петербурге снизилось на 1%

Городские заводы "Хендай", "Ниссан" и "Тойота" выпустили 372 тысячи легковых автомобилей.

В 2019 году производство автомобилей в Петербурге упало на 1%, сообщили аналитики агентства "Auto-Dealer-СПб". Городские заводы "Хендай", "Ниссан" и "Тойота" выпустили 372 тысячи легковых автомобилей.

Первая положительная динамика на заводах была зафиксирована в декабре: тогда объем производства составил более 34 тысяч машин, что на 5% больше показателей 2018 года. Завод "Тойота" увеличил выпуск автомобилей по итогам года, рост также составил чуть больше процента. "Ниссан" и "Хендай" напротив сократили производства. Общая загрузка автозаводов составляет 83%, это, по словам гендиректора агентства, предел их возможностей. В 2020 году специалисты прогнозируют как увеличение, так и сокращение объема производства на 1-2%.

Также в Петербурге на 16% упали продажи машин с пробегом.

Фото: Piter.TV