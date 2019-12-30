В Петербурге на 16% упали продажи машин с пробегом

Самыми популярными оказались "Форд Фокус", "Хендай Солярис" и "Фольксваген Поло".

За прошедший 2019 год в Петербурге купили более 150 тысяч подержанных автомобилей. Этот показатель на 16% меньше значения 2018 года. Об этом сообщили в аналитическом агентства "Автостат".

Среди популярных машин с пробегом оказались марки "Форд Фокус", "Хендай Солярис" и "Фольксваген Поло". Таких автомобилей в 2019 году купили 5,7 тысячи, 3,5 тысячи и 3,4 тысячи соответственно. В десятку лидеров вышли также подержанные "Шкода Октавиа", "Опель Астра", "Киа Рио", "Рено Логан", "БМВ", "Фольксваген Пассат" и несколько других марок.



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Фото: Piter.TV