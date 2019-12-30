Производители детских сладких подарков в Ленобласти получили штрафы на 2,6 млн рублей

С реализации были сняты пять партий продуктов.

Как сообщили Piter.tv в управлении Роспотребнадзора по 47 региону, ведомство проверило объекты, где формируются подарочные наборы для детей. В отношении организаций, отвечающих за подготовку наборов, проведено 112 выездных проверок ведомства, среди них 45 – к поставщикам подобных продуктов в места проведения праздников для детей.

Проведены исследования 104 проб кондитерских изделий, входящих в состав подарков. По санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям все соответствовало требованиям гигиены. Однако не все соответствовало требованиям санитарных норм.

В отношении руководства юридических лиц выписано 187 "штрафных" постановлений. Сумма административного штрафа – 2,65 млн рублей. Пять партий пищевых продуктов в 16 килограмм сняты с реализации из-за отсутствия документов о качестве продукции, а также из-за истекшего срока годности). В том числе не отправились к детям пять килограмм кондитерских изделий.

Сотрудники Роспотребнадзора выдали предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений.

Ранее мы сообщали о результатах проверки производителей детских сладких подарков в Петербурге.

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