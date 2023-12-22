Петербургский производитель протезов откроет свой филиал в ОАЭ

Компания планирует приобрести еще больше площадей, так как для расширения производства требуется не менее 500 кв.м, и еще 1000 кв.м для расширения клиники.

Медицинская компания из Петербурга планирует расширить свое влияние на рынке ОАЭ. Она намерена открыть филиал в ОАЭ, и для этого инвестиции в проект составят примерно $100 тыс. В настоящее время экспорт компании составляет 10% от общего объема продукции, с основной долей поставок в Казахстан и Белоруссию.

Компания занимается разработкой индивидуальных ортезов и протезов. В 2023 году она перенесла свои производственные мощности на новую площадку площадью 1,3 тыс. кв.м, расположенную в Приморском районе города. В 2024 году компания также открыла новый центр по изготовлению протезов и ортезов площадью около 2000 квадратных метров в Выборгском районе.

Теперь компания планирует приобрести еще больше площадей, так как для расширения производства требуется не менее 500 кв.м, и еще 1000 кв.м для расширения клиники.

Ранее мы сообщили о том, что датчики для обнаружения малого количества вещества разработали в Политехе.

Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)