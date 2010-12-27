Из квартиры 70-летней женщины на Пионерской улице вынесли деньги и норковые шубы

Пенсионерке предложили помочь донести сумки из продуктового магазина.

В среду, 14 августа, двое мошенников обокрали квартиру 70-летней пенсионерки на Пролетарской улице в Колпино. Когда пожилая женщина возвращалась из магазина, ей предложили помочь донести сумку с продуктами. После визита доброжелателей, из дома пропали две норковые шубы за 80 тыс. рублей и 89 тыс. рублей наличностью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам пострадавшей, сумку помогал нести 45-летний мужчина с золотыми зубами. Его сопровождала 40-летняя женщина, у которой была большая сумка. Пока пенсионерка благодарила помощника у себя на кухне, злоумышленница ушла обследовать квартиру.

На данный момент полиция проверяет информацию о краже и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay